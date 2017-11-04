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Kontrolden çıkan otomobil koşu parkına girdi: 2 kişi yaralı

Ankara'da, yol kenarındaki bariyeri aşarak koşu parkına giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:17
Kontrolden çıkan otomobil koşu parkına girdi: 2 kişi yaralı

Başkentte, yol kenarındaki bariyeri aşarak koşu parkına giren otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. 

İstanbul yolunda Eryaman istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarındaki bariyerleri kırarak koşu parkına girdi.

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul yolunda kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:17
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