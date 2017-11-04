Kontrolden çıkan otomobil koşu parkına girdi: 2 kişi yaralı

Başkentte, yol kenarındaki bariyeri aşarak koşu parkına giren otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.



İstanbul yolunda Eryaman istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarındaki bariyerleri kırarak koşu parkına girdi.



Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



İstanbul yolunda kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.