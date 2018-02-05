Kontrolden çıkan araç park otomobillere çarparak durabildi

Saraycık Caddesi TOKİ kavşağında meydana gelen kazada İ.Ş.(29) idaresindeki 11 DM 687 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 11 DP 160 plakalı kamyon ile 11 DG 045 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan gerekli cezai işlem tertip edilirken sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.