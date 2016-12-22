Kontrol noktasında bekleyen araçlar hareket etti

Katil rejim güçlerinin Raşidin’deki kontrol noktasında 24 saattir tuttuğu 700 özel araç ve 20 otobüs, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına hareket etti. Buna karşılık, muhaliflerin kuşatmasında bulunan İdlib’in Fua ve Keferya beldelerinden 4 otobüslük bir konvoy yola çıktı. Rejim yanlısı yabancı teröristlerin kontrolündeki iki beldeden çıkanlar, rejimin hakimiyetindeki Halep kent merkezinin batısına ilerliyor.

RUSYA VE TÜRKİYE GARANTÖR DURUMUNDA

Ateşkes ve tahliyeler, Rusya ile Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşmişti. İki ülke aynı zamanda mutabakatın garantörü durumunda. Doğu Halep’ten siviller ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy 15 Aralık’ta yola çıkmış, son konvoyun hareketine kadar çıkarılan Haleplilerin sayısı 40 bine yaklaşmıştı. Bölgeden ayrılan sivil ve muhalif savaşçılar, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e nakledilmişti. Halihazırda doğu Halep’te kalan son grupların çıkartılması için hazırlıklar tamamlanıyor. Mutabakata göre, doğu Halep’teki süreç tamamlandığında, Şam’da rejim güçlerinin kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden tahliyeler başlayacak. İki bölgeden bin 500 kişinin İdlib’e nakledilmesi öngörülüyor.