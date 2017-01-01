Kontenjan Artışı Kimleri Sevindirdi?

Geçen yıl ise 22 bin olan kontenjan artışıyla birlikte toplamda 800 bin adaya şans tanınmıştı. Bu yılki yükseköğretim kontenjanları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan kitapçıkla adayların istifadesine sunuldu. 2017’de üniversite kontenjanlarında toplamda 58 bin 284 artış olacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde lisans programlarında 473 bin 776, ön lisanslarda ise 436 bin 904 kontenjan olacağını açıklamıştı. Peki bu gelişme en çok hangi puan türünden seçim yapacak adaylara yarayacak? İşte cevabı;

852 Binden 910 Bine

Lisans programlarının geçen yılki toplam kontenjanı 449 bin 18, ön lisans programlarının toplam kontenjanı ise 403 bin 378 olmak üzere, toplam 852 bin 396 olarak belirlenmişti. 2017-ÖSYS’de ise lisans programlarında 473 bin 776, ön lisans programlarında ise 436 bin 904 olmak üzere, toplam kontenjan 910 bin 680 olacak. Bu yılki lisans kontenjanlarında 24 bin 758, ön lisans kontenjanlarında 33 bin 526 olmak üzere, toplam kontenjan artışı 58 bin 284 olacak.

Devlet Üniversitelerine Bakış

Devlet üniversitelerindeki lisans programlarının kontenjanı geçen yıl 358 bin 880, ön lisans programlarının kontenjanı ise 319 bin 816 olmak üzere toplam 678 bin 696 olmuştu. Bu yıl ise devlet üniversitelerinin lisans programlarının toplam kontenjanı 373 bin 651, ön lisans programlarının toplam kontenjanı ise 346 bin 68 olmak üzere 719 bin 719’a çıktı. Bu kapsamda devlet üniversitelerinde geçen yıla göre lisans kontenjanlarında 14 bin 771 artış, ön lisans kontenjanlarında ise 26 bin 252 olmak üzere, toplamda 41 bin 23 artış yapıldı.

Vakıflara 15.287 Yeni Kontenjan

Vakıf üniversitelerinin geçen yılki lisans programlarının toplam kontenjanı 75 bin 390, ön lisans programlarının toplam kontenjanı ise 78 bin 154 olmak üzere toplam 153 bin 544 olarak belirlenmişti. Bu yıl ise vakıf üniversitelerinin lisans programlarının toplam kontenjanı 83 bin 536, ön lisans programlarının toplam kontenjanı 85 bin 295 olmak üzere toplam 168 bin 831’e yükseldi. Vakıf üniversitelerinin lisans kontenjanlarında geçen yıla göre 8 bin 146, ön lisans kontenjanlarında 7 bin 141 olmak üzere toplamda 15 bin 287 artış yapılacak.

KKTC Üniversiteleri İçin Artı 2000

Geçen yıl KKTC üniversitelerindeki 12 bin 958 lisans, 5 bin 308 ön lisans olmak üzere toplam 18 bin 266 kontenjan verilirken, bu yıl bu üniversitelerin lisans programlarının toplam kontenjanı 14 bin 890’a, ön lisans programlarının toplam kontenjanı 5 bin 441’e yükseldi. Bu kapsamda bu yıl KKTC üniversitelerindeki kontenjan 20 bin 331 olarak belirlendi. KKTC üniversitelerinin kontenjanında geçen yıla göre 2 bin 65 artış sağlandı.