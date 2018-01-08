Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni ise...

Parti teşkilatları, kendi listelerinin değiştirildiğini görünce isyan bayrağı açtı.

CHP'nin 3-4 Şubat 2018'de Ankara'da yapılacak ve genel başkanın yanı sıra 60 kişilik PM üyelerinin de belirleneceği 36. Olağan Kurultayı öncesinde il ve ilçe kongrelerinde büyük kaos yaşanıyor. CHP'de, kurultaydan sonraki en yetkili organ olan Parti Meclisi'ne girebilmek, her partili için büyük önem taşıyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu da genel başkan tarafından bu 60 kişilik üyeler arasından belirleniyor.

GENEL MERKEZDEN LİSTE



Güneş'in haberine göre: Kurultaya bir aydan daha az bir süre kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu sağlama almak için il ve ilçe kongrelerine müdahale etti. Kongrelere katılan partililer, kendi belirledikleri delegeler yerine genel merkezden gönderilen listelerle karşı karşıya kaldı. Konuşmalarında demokrasiden dem vuran ve CHP'ye parti içi demokrasiyi getirdiklerini savunan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sözde demokratlığı, üç büyükşehirdeki il kongrelerine müdahalesi ortalığı karıştırdı. Kılıçdaroğlu desteklediği Adnan Keskin’e Ankara’da rakip olan Kemal Akkurt’un adaylığını, ilçe ve belediye başkanlarına rest çekerek engelledi. CHP liderinin İstanbul için de ilçe başkanlarına rest çekerek isim direteceği kulislerde konuşuluyor.



KOCAOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ



CHP’nin İzmir kongresini ise teşkilat boykot etti, salon bomboş kaldı. Yine Kılıçdaroğlu’nun isteği doğrultusunda delege listesi Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından değiştirildi. Kongrede konuşan Buca ilçe delegesi Oktay Gökdemir uzlaşı adayı olarak Deniz Yücel’in ismini açıklayan Kocaoğlu’na büyük tepki gösterdi. Gökdemir, “Belediye başkanları örgütü kilitlediler bu kabul edilemez. Kongrenin heyecansız olmasının sebebi budur. Genel başkanımız belediye başkanlarına müdahil olmayın çağrısı yapmıştı. Delegelere karışmayın. İşinize bakın demişti. Tribünler bomboş” dedi. Gökdemir'in konuşması sırasında salondan büyük bir alkış yükseldi. Kongrede boş koltuklara hitap eden Kocaoğlu, genel merkeze muhalif adayların elini bile sıkmadı.



MEMLEKETİNDE İSTENMİYOR



CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de yaşananlar da diğer illerden farklı değildi. CHP teşkilatı genel başkana kazan kaldırdı. Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği çelengi ne salona alındı ne de mektubu okundu. Genel başkanın desteklediği Şükrü Kılıç, mevcut başkan Ali Rıza Güder’e karşı CHP Tunceli İl Başkanlığı yarışını kazandı. 15 Temmuz Şehitleri Anma programına katılan Güder, Necmettin Yılmaz öğretmeni katleden terör örgütü PKK’ya tepki göstermişti.



İzmir kongresinde adaylardan Utku Gümrükçü konuşurken “Kerbela şehitlerinden özür dile” pankartı açılması sonrası iki grup arasında kavga çıktı.



Terör örgütü PKK’ya tepki gösteren mevcut başkan Ali Rıza Güder yerine CHP liderinin desteklediği Şükrü Kılıç seçildi.



MUHALİFLERE GÖZDAĞI VERMİŞTİ



Yaşananlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adana'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmayı akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, kendi partisindeki muhalif kesime gözdağı vermişti. Delege sisteminin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifi vereceğini belirten genel başkan, “Bir CHP'li çıkar ‘Ben ne olacağım’ derse derhal CHP'den istifa etsin. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönen insanların hiçbirisi bu partide bir yere gelemeyecek” ifadelerini kullanmıştı. Kendisine karşı gelenleri ‘karışıklık çıkaranlar’ olarak nitelendiren Kılıçdaroğu, tüm muhaliflere kapıyı göstermişti.