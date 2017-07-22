“Kongre sürecimiz devam ediyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Kırıkkale’de yerel yönetimlere yönelik toplantıya katıldı. Toplantının aslında geçen sene planlandığını fakat yapılamadığını belirten Kaya, “Bolu ve Düzce ziyaretlerinden sonra darbe oluyor sözüyle karşılaşınca Ankara’ya dönmek zorunda kaldım. 16 Temmuz günü burada olacaktım, başkanımızla programı yapmış, çerçevesini de belirlemiştik. 15 Temmuz’un yine 1 yıl sonra anmalarını yaptık, yine 250 şehidimize, 2 bin 193 gazimize Allah’tan şifa diliyoruz. Cenab-ı Hakk bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu ülke uğruna, bu din uğruna, bu millet uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi de saygıyla anıyoruz. Hepsinin mekanının cennet olmasını temenni ediyorum. Bugünkü toplantımızın gayesi belediye teşkilat ilişkileriyle ilgili daha ahenkli, daha başarılı bir hizmet yapma noktasında bir çabamızı, neler yapabileceğimizi istişare yapmak, aynı zamanda belediyelerimizin gerek kurumsal performansları, gerekse siyasal anlamdaki çalışmalarını ve teşkilatla ilgili uyumlarını gözden geçirmek. Sayın Cumhurbaşkanımız metal yorgunluğundan bahsetti. Böyle bir nehir kenarında herhalde dimdik, Kırıkkale gibi bir yerde çelik gibi bir teşkilatımız ve belediye başkanlarımız var olduğuna inanan bir insanım. Ümit ediyorum ki başarılı bir toplantı yapacağız. Malum hükümetimiz de Bakanlar Kuruluyla ilgili bir değişiklik yapıldı, Cenab-ı Hakk yeni gelen bakanlarımıza hayırlı hizmetler nasip eylesin. Bugüne kadar görev yapan bakanlarımıza da teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz” dedi.

“Mescid-i Aksa’da yaşananlar insanlık ayıbıdır”

Son günlerde İsrail’in Kudüs’te yaşayan Müslümanlara Mescid-i Aksa’da ibadet yapılmasını engellemesine değinen Kaya, “Türkiye ve bütün İslam dünyası hoş olmayan bir tabloyla karşı karşıya üzülerek ifade ediyorum. Yeryüzünde bizler için en kutsal mabetlerden birisi olan Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili yaşanan süreç bir insanlık ayıbıdır, bir utanç ayıbıdır. Bu ancak Firavunların, Nemrutların düşünebileceği kadar uç bir zulümdür. Hiçbir dinin mensubu kim neye inanırsa inansın onların ibadet etme hürriyetini kısıtlamaya kalkmak, hele hele semavi dinler arasında böyle bir şeyi hayal etmek mümkün değil. Dolayısıyla İsrail’in bu yaptığı hatadan döneceğini ümit ediyorum. Telin ettiğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Kongremizi 2018’de yapmak hedefindeyiz”

AK Parti teşkilatlarında devam eden kongre hazırlıkları hakkında delege seçimlerinin teşkilatların çoğunda tamamlandığının altını çizen Kaya, “5 binin altındaki beldelerde kongre yapılmıyor, atama yapılıyor, bunlar yapıldı. Şimdi 5 binin üzerindeki beldelerimiz, bütün ilçelerimizin kongre süreçlerine artık Bismillah dedik ve başladık. Arkasından da il kongrelerimiz başlayacak. Sanırım 2018 Ocak veya Şubat gibi de il kongrelerini de tamamlamış oluruz ve AK Parti’nin 6. Büyük Olağan Kongresi’nin süreci artık 2018’de inşallah gerçekleşmiş olacak. Şu anda başladı ve devam ediyor. Daha dinamik, daha zinde ve 2023 hedeflerine koşan bir teşkilat ve bir yerel yönetimi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.