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Kongre kumpasın önüne geçti

Deniz Baykal'a kaset kumpası davasına 14. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda başlandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 04:24
Kongre kumpasın önüne geçti

Kaset kumpası ile görevi bırakmak zorunda kalan CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin kadınlarla ilişkilerini içeren görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 171 sanığın yargılanmasına, Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda başlandı. Terör örgütü üyeliğinden yargılanan sanıkların duruşmalarını kaçırmayan CHP’li vekillerin, halen Almanya’da tedavi gören eski liderlerini deviren örgüt üyelerine açılmış davaya hiç ilgi göstermemesi dikkat çekti. CHP’lilerin Baykal’a kumpas davasına ilgisiz kalmasının nedeni olarak “partinin yaklaşan büyük kurultayının telaşına düşmeleri” gösteriliyor.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 04:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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