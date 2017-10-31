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Kongo'da 600 bin çocuk aç

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde açlık sorunu yaşayan 600 bine yakın çocuğun gelecek 6 ay içinde yaşamını yitirebileceği belirtildi.

31 Ekim 2017 Salı 17:37
Kongo'da 600 bin çocuk aç

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programının (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, ülkenin orta kesimindeki Kasai bölgesinde durumun "korkunç ve umutsuz" olduğunu vurguladı.

Kasai'deki açlık sorununu gidermek için gereken 135 milyon doların sadece yüzde 1'inin toplanabildiğini söyleyen Beasley, "Ülkenin orta kesiminde 600 bine yakın çocuk açlık sorunuyla karşı karşıya. Hiçbir şey yapılmazsa bu çocuklar gelecek 6 ay içinde ölebilir." ifadesini kullandı.

WFP'nin güney Afrika sorumlusu Lola Castro da Kasai'deki şiddet olayları nedeniyle yerel halkın tarım faaliyetlerine devam edemediğini, bu durumun da açlık sorununu tetiklediğini kaydetti.

Kamuina Nsapu silahlı grubunun üyeleri, geçen yılın ağustos ayında polis tarafından öldürülen Jean-Pierre Mpandi adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde zaman zaman saldırı düzenliyor. Silahlı grup, bölgede yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:37
  1. Dünya Gıda Programı
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Lola Castro
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