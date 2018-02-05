Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde iki kabile çatıştı: 23 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 2 kabile arasında iki haftadır devam eden şiddet olaylarında 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:02
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde iki kabile çatıştı: 23 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Ituri eyaletindeki Djugu yerleşkesinde Lendu ve Hema kabileleri arasındaki 2 haftadır devam eden çatışmalar dün daha da şiddetlendi. Dünkü olaylarda yaşamını yitirenlerle birlikte 2 haftada toplam 23 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Lenduların, Hema kabilesine ait çok sayıda evi ateşe verdiği öğrenildi.

BİNLERCE İNSAN KAÇMAYA BAŞLADI

Ituri Milletvekili Jean-Baptiste Matchu Dhetchuvi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hema kabilesinden binlerce insanın köylerinden kaçmaya başladığını belirtti.

Hema ve Lendu sınırları güvenlik amacıyla 2002'den beri kendilerine ait silahlı milislerce korunuyor. Bölgede o zamandan bu yana çıkan çatışmalarda 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:02
  1. Hema köyü (kabile)
  2. Ituri
  3. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  4. Lendu köyü
  5. ölü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp kurduk
    1. Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp..
    2. Emekli uzman çavuş gölde ölü bulundu
    3. 71 bin Afrikalı Fransa için öldü!
    4. Robert Pattinson müslüman mı oldu?
    5. Bekir Bozdağ'dan flaş açıklama
    6. Mısır'da bombalı saldırı
    7. O ülkede 'darbe' krizi yaşanıyor
    8. İlk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi
    9. Üç gün üç gece yılın ilk düğünü
    10. Çin'den ABD'ye nükleer bomba cevabı
    11. Bir muhalif daha serbest bırakıldı
    12. O ülkeye ait petrol tankeri kayboldu
    13. Salah Abdüsselam davası başlıyor
    14. Son dört yılda sayısını üçe katladı
    15. New York Times'tan flaş iddia! DEAŞ..
    16. Kışın cildiniz kuruyorsa bunları yapın!
    17. İran, Türkiye'ye borcunun tamamını ödedi
    18. Yaşadığı ev ortaya çıktı! Hali içler..
    19. NATO'dan flaş Afrin açıklaması
    20. Üniversite öğrencisi Melike, son..
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'