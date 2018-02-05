Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde iki kabile çatıştı: 23 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Ituri eyaletindeki Djugu yerleşkesinde Lendu ve Hema kabileleri arasındaki 2 haftadır devam eden çatışmalar dün daha da şiddetlendi. Dünkü olaylarda yaşamını yitirenlerle birlikte 2 haftada toplam 23 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Lenduların, Hema kabilesine ait çok sayıda evi ateşe verdiği öğrenildi.

BİNLERCE İNSAN KAÇMAYA BAŞLADI

Ituri Milletvekili Jean-Baptiste Matchu Dhetchuvi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hema kabilesinden binlerce insanın köylerinden kaçmaya başladığını belirtti.

Hema ve Lendu sınırları güvenlik amacıyla 2002'den beri kendilerine ait silahlı milislerce korunuyor. Bölgede o zamandan bu yana çıkan çatışmalarda 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti.