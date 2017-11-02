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'Konfor Bizi Öldürüyor'

Prof. Dr. Sinan Canan, 'Eksiklerimizi görebilsek kazançlı çıkacağız, konfor bizi öldürüyor ve gücümüzün farkında olmadığımız için depresyona giriyoruz." dedi.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:01
'Konfor Bizi Öldürüyor'

Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen ‘Bilimden Hayata Bakmak’ Konferansı’nın konuğu oldu.

Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, dünya üzerindeki canlıların ve insanların yaşam döngüsüne değinen Prof. Dr. Canan, insanın aslından çok farklı gibi görünse de mikroskopla görünebilen sirke sineği ile %80 oranında benzer olduğunu söyledi. 

Tabiatta birçok şeyin çok karmaşık gibi görünse de aslında her şeyin çok sade ve basit olduğunu belirten Prof. Sinan Canan; "Tabiatın uzmanlık alanı benzersizlik üretmek, doğal denge üzerinde hayvanlar ve bitkiler birbirini eksikleri sayesinde tanıyorlar maalesef biz bunu gerçekleştiremiyoruz. Eksiklerimizi görebilsek kazançlı çıkacağız, konfor bizi öldürüyor ve gücümüzün farkında olmadığımız için depresyona giriyoruz." dedi. 

Günümüzde insanların birbirlerinin sadece iyi ve doğru yönlerini gösterip eksiklerini gizleyen canlılar haline geldiğini, zorluklarla karşılaşınca ne yapacaklarını bilemediklerini vurgulayan Prof. Dr. Sinan Canan; "Hep aynı fikirde olan insanlarla vakit geçiren insanların kafası bir süre sonra çalışmamaya başlar, farklı fikirlere sahip insanlarla bir araya gelip zaman geçirdiğimizde zihnimiz açılır, değişik düşünceler bizi geliştirir ve beynimizde kenarlar oluşmasını sağlar. İki şey arasında oluşan kenar, ben buna kenar etkisi diyorum, o kenarda birçok şey birikir, toplanır. İnsanı insan yapan hayatın anlamını sorgulaması ve soru sormasıdır." dedi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 11:01
  1. Üsküdar Üniversitesi
  2. Prof. Dr. Sinan Canan
  3. konfor
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