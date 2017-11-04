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Komutanlar sıfır noktasında

Orgeneral Akar, Şemdinli ilçesi kırsalındaki teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede inceleme yaptı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:12
Komutanlar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu, şehit askerlerin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli bölgelerindeki birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetleme yaptı.


Bu kapsamda Orgeneral AKAR ve beraberindeki heyet Hakkâri/Şemdinli kırsalında 02 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen ve sekiz kahraman personelimizin şehit olduğu hain saldırı ile ilgili olarak bölgede incelemelerde bulunmuştur. Orgeneral AKAR şehit olan kahraman altı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolunu ziyaret etmiş, buradan Toklu Köyüne giderek kahraman iki Güvenlik Korucusunun ailelerine ve köy halkına taziyede bulunmuştur.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, daha sonra şehit askerlerin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Komutanlar, Toklu köyüne giderek, saldırıda şehit olan 2 güvenlik korucusunun aileleri ve köy halkına taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 22:12
  1. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
  2. Hakkari
  3. Orgeneral Yaşar Güler
  4. Deniz Kuvvetleri
  5. Şemdinli kırsalı
  6. şehit
  7. taziye

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