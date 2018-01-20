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Komuta bizzat Org. Hulusi Akar'da

Afrin'de PYD/PKK mevzilerine yönelik operasyon başladı. Operasyonu bizzat Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay Karargahı'ndan yönetiyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 19:53
Komuta bizzat Org. Hulusi Akar'da

Afrin'deki terör mevzilerinin temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı operasyonu başladı.

ORGENERAL AKAR, OPERASYONU KARAGAH'TAN YÖNETİYOR

Operasyonun ardından Anadolu Ajansı; "Orgeneral Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor." bilgisini servis etti.

Öte yandan konuyla ilgili TSK'dan şu açıklama yapıldı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştır.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:53
  1. ORGENERAL AKAR
  2. Genelkurmay Başkanlığı
  3. TSK
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  • 25 dk önce
    Allahım ordumuzu havada karada denizde her zaman ve her yerde muzaffer eyle.
  • Yunus 16Yunus 1635 dk önce
    Komutanım, Zeytin dalı. Kime zeytin dalı.Terör operasyonunun ismi bu mu olmalı? FIRAT KILICI yada OĞUZ KASIRGASI yada MEHMET TUFANI..... Bu adı kim düşürdü acaba!!
  • Serkan Serkan 1 sa önce
    Allah yardımcımız olsun ordumuzu koru yarabbim
  • Serkan Serkan 1 sa önce
    Allah yardımcımız olsun ordumuzu koru yarabbim
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