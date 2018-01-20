Komuta bizzat Org. Hulusi Akar'da

Afrin'deki terör mevzilerinin temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı operasyonu başladı.



ORGENERAL AKAR, OPERASYONU KARAGAH'TAN YÖNETİYOR



Operasyonun ardından Anadolu Ajansı; "Orgeneral Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor." bilgisini servis etti.



Öte yandan konuyla ilgili TSK'dan şu açıklama yapıldı:



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştır.