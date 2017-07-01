Kömürlükten fabrikaya uzanan başarı hikayesi

Isparta'da gül üreticisini bir araya getiren ve güllerin başta yağı olmak üzere su ve diğer ürünleri işlendikten sonra Fransa, ABD, İsviçre gibi ülkelerdeki dünyaca ünlü kozmetik firmalarına ihraç eden Gülbirlik'te çalışan babası Özbay Gümüş'ü 1997'de kaybeden Barış Gümüş, ondan kalan otomobili satarak, parfümeri sektörüne girdiğini söyledi.

O yıllarda açık parfüm satışı yapmak istediğini ama çok araştırmasına rağmen bulamadığını belirten Barış Gümüş, İstanbul Tahtakale'de açık parfüm üreticisi olan Yahudi Türk vatandaşı Semoel Mizrahi ile tanıştığını kaydetti. Mizrahi'nin kendisine açık parfüm satmak yerine, hammaddelerini verdiğini ve parfümün yapılışını öğrettiğini anlatan Barış Gümüş, 1999'da aracını satıp açık parfüm diye tabir edilen sektörde perakendeci olarak işe başladığını söyledi.

MUTFAK VE KÖMÜRLÜKTE PARFÜM YAPTI

Isparta'da açık parfümeri olarak 16 metrekarelik küçük bir dükkan açtığını, İstanbul'dan da parfümlerin yapımı için gerekli tüm hammaddeleri satın aldığını kaydeden Barış Gümüş, ilk zamanlarda oturdukları evin mutfağında annesiyle birlikte parfüm imal ettiklerini anlattı.

Bir süre sonra evin kömürlüğünü düzenlediğini ve parfüm üretimini burada devam ettirdiğini belirten Gümüş, Annemle birlikte 1999'dan itibaren tam 2 sene bu işi evin mutfağında yaptık. Bütün yemekler parfüm kokuyordu. İşler yoğunlaşınca kömürlüğe taşıdım. Kömürlüğü badana yapıp, duvara raflar yaptım. Tam 2 yıl geceleri parfüm yapıp gündüz satışları devam ettirdim" dedi.

MUTFAKTAN ORGANİZE SANAYİYE

Uzun yıllar bu işi devam ettiren ve farklı sektörlere giren Gümüş, Isparta'da Gül Petek Sanayi Sitesi'nde önceki yıllarda bir ortaklık kurarak yaklaşık 1000 metrekare alanda gül suyu, gül kremi gibi kozmetik ürünlerin üretimine başladı. Bir süre bu işi devam ettiren ve Isparta'ya yeni bir marka kazandıran Gümüş, sektörde 19 yıl sonra evin mutfağında başladığı parfümeri üretimini Isparta'da Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikaya taşımayı başardı. Geçen yılın Ocak ayında Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilen arazide inşaatına başlanılan MCC Kozmetik A.Ş. isimli fabrikasını ağustos ayında tamamladı ve hizmete açtı. 4 bin metrekaresi kapalı alanda yaklaşık 5 milyon TL maliyetle fabrikanın kurulduğunu belirten Gümüş, Geldiğimiz noktada 19 yıllık bir serüven ve Isparta OSB'deyiz. 4 bin m2 kapalı alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Burada kendi markalarımıza ve ulusal firmalara fason olarak iki üretim şeklimiz var. Kapasite olarak da gayet iyi durumdayız, eğer tek bir ürün istenirse günlük 55 bin adet, karma ürün de ise 35 bin adet kapasitemiz var" dedi.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLİ

Oje, allık gibi gruplar haricinde üretmedikleri hiçbir kozmetik ürünü olmadığını ve bunların tamamının otomasyonlarının da bulunduğunu dile getiren Gümüş, Bu tesis yapılırken çok ciddi yatırım yapıldı, kolay olmadı.

Yatırımda bizim öz sermayemiz kadar devletin bize sağladığı imkanlar da çok kıymetliydi. Bölgemizde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na bir proje yazdık ve bu fabrikanın 200 bin euroluk kısmını da kırsal kalkınma marifetiyle finanse ettik. Toplamda yaklaşık 5 milyon TL'lik yatırım oluştu. Şu an bölgemizde kozmetik sektörünü temsil eden kozmetik fabrikalarının nasıl olması gerektiği noktasında da örnek teşkil eden fabrikaya sahip olduk" dedi.

SADECE GÜL VE LAVANTAYLA SINIRLI DEĞİL

Gümüş, Burada şehrimizle özdeşlemiş gül var. Gülün yanında lavanta var. Kuyucak'ta lavanta üretimi yapılıyor. Bölgemizde ikinci kıymetli ürün olan lavantanın da ürünlerini üretiyoruz. Isparta o kadar zengin bir doğal yapıya sahip ki 400'ün üzerinde ıtri bitki var ve bunu lavanta ve gülle sınırlamak mümkün değil. Muhteşem kekik türleri, biberiye, Japon nanesi, Alman papatyası gibi kozmetik sektöründe çok önemli bitkilerin tamamı bizim bölgemizde yetişiyor. Bizim fabrikamızın kurulumu da sadece bir kozmetik ürünü üretmek değil, kozmetik sektöründe kullanılan bitkilerin yağlarını da çıkarmak. Tesisimizin 5'inci bölümü distilasyon bölümü" dedi.

FABRİKANIN YANINDA ITRİ BİTKİLER BAHÇESİ DE KURULUYOR

Fabrikanın hemen yanında tahsis edilen ikinci alanda OSB içinde bir görsel bahçe oluşturulacağını da belirten Gümüş, bu bahçede gül, lavanta, Alman papatyası, biberiye, kekik türleri, Japon nanesi gibi kozmetik sektörü için önemli ıtri bitkilerin bulunacağını söyledi.

DEMİREL VE SEMOEL'E VEFA

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kurulması ve yoğun öğrencisi olması nedeniyle kente açtığı parfümeri dükkanının çok iyi iş yaptığını belirten Gümüş, bugün bu fabrikayı açtıysam Süleyman Demirel'in sayesinde açtım" diyerek 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e teşekkür etti. Gümüş, dükkanı açarken, kendisine hazır parfüm satmak yerine bunu kendisine yapmayı öğreten Semoel Mizrahi'ye vefa olarak da bir parfüm markasına Samy's adını verdi.