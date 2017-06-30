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Kömür ocağında göçük: 1 ölü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kömür ocağında göçük altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti.

30 Haziran 2017 Cuma 13:28
Kömür ocağında göçük: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Malkara yolu 2’nci kilometre yakınlarında faaliyet gösteren bir kömür ocağında saat 11.30 sıralarında göçük meydana geldi. Madende çalışan işçilerden 47 yaşındaki Bahittin Camgöz göçük altında kaldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma komutanlığı ekiplerinin kısa süreli çalışmaları sonucu yaralı olarak göçük altından çıkarılan Camgöz, Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Camgöz, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 13:28
  1. Tekirdağ
  2. Malkara
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