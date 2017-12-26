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Komünistler yıllar önce katletmişti

Ülkenin güneydoğusundaki Kirkovo Belediyesinde, komünist rejim tarafından katledilenlerin anısına tören düzenlendi.

26 Aralık 2017 Salı 18:55
Komünistler yıllar önce katletmişti

Bulgaristan'da eski komünist rejimin Türk ve Müslümanlara karşı uyguladığı asimilasyon politikası sonucu 1984'te yaşamını yitiren 3 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Kirkovo Belediyesine bağlı Mogilyane köyünde, aralarında 18 aylık Türkan bebeğin de bulunduğu, farklı ailelere mensup 3 kişiyi anma törenine 2 bin kişi katıldı.

Kirkovo Belediyesi himayesinde ve Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi tarafından düzenlenen anmada, 1984 olaylarının kurbanları için dua edildi.

Anma töreni öncesi Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, köy mezarlığında Türkan bebeğin mezarına çelenk koydu.

 

Eski Komünist Parti döneminde Türk ve Müslümanlara karşı uygulanan asimilasyon kampanyası sırasında 1984'te Mogilyane'deki protestolara katılan 3 kişi öldürülmüştü.

Annesinin kucağında öldürülen Türkan bebeğin anısına köy meydanına anıt dikilmişti.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 18:55
  1. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce
  2. Bulgaristan

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