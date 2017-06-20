Komünist Çin Uygurlu alimi İşkence ile katletmiş!

Çin işgal yönetimi yıllardan beri evinde göz altında tuttuğu Kaşgarlı ünlü dini alim, Cemaat ve kanaat önderi ve ,Kaşgar Tokkuztaş (Yaşlar-Gençler) Mescidi imam hatibi, Vaiz ve eğitimci Abdulhamit Damollamı 01 Nisan 2017 Çin devlet terörü yasasının yürürlüğe girmesi ile kendisi,eşi,çccukları,kızları gelinleri ve kardeşlerinin de içinde bulunduğu tüm aile bireylerini toplu şekilde tutuklayarak Hapsettiği ve 80 yaşındaki Damollam’in psikolojik ve fiziksel baskı ve işkenceler sonucu sağlığının bozulduğu ve sonunda bu baskı ve işkencelere dayanamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Özgür Asya Radyosu, Damollamın evinin bağlı bulunduğu Kaşgar Merkez Östengboyi(Dereboyu) Bölgesi Polis Merkezi Nöbetçisinın telefonla verdiği bilgileri kendi sesinden yayınladı.

Uygur asıllı Çin işgal Polisi “Abdulhamit Damollam gözetim altına alınmadan önce Kaşgar Nazarbağ 4,kent Tokkuztaş Mescidinin imam hatibi olduğunu ve geçtiğimiz hafta da vefat ettiğini biliyorum.Ama vefatı ile ilgili ayrıntılar hakkında bilgi veremem.”sözleri ile Damollamın vefat haberini doğrulamış olduğunu bildirdi.

Radyo muhabirileri Abdulhamit Damollamın vefatı ile ilgili olarak Din adamlarının bağlı bulunduğu ÇKP.’ye bağlı Birleşik Cephe(Birlik Saf) idaresine ve ÇKP.Halkla ilişkiler ve Propaganda Bürosuna telefonla ulaştı.Ancak bu birimler Damollamın ölüm haberini doğrulamış iseler de ölümü ile ilgili daha fazla bilgi vermeyi reddettiğini bildirdi.

Merhumun eski öğrencilerinin ifadelerine göre Abdulhamit Damollam 01 Nisan yasalarından sonra Emniyet yetkilileri kendisini evinde ziyaret etti ve ÇKP.’nın çıkardığı Aşırı Dinciler ve Terörle savaş yasasının halka anlatılıp teşvik edilmesi yanı Kızıl propaganda yapmaya zorlandığını,ancak, Damollamın sağlık sorunlarını ileri sürerek bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Bunun üzerine Çin yönetimi Nisan ayında kendisini, ailesi ve yakınları ile birlikte topluca tutuklayarak hapsetti. Abdulhamit Damollam’a Çin,Hapishane’de iken,geriye dönük olarak Cami Kürssüsünde ve sosyal ortamlarda verdiği vaaz ve nasihatların yanlış olduğunu( Tüzütüş Beriş) ve bu hatalarını kabul ve itiraf etmesini ve bunu İtirafname şeklinde yazarak halkın önünde okumasını istedi.

Çin’in bu taleplerini yerine getirmeyi reddeden Abdulhamit Damollam’a fiziki ve psikolojik baskı uygulandı.Bu baskı ve işkencelere dayanamayan Damollamın sağlığının bouuzlaması üzerine Hapishane yönetimi Hastaneye kaldırdı.Ancak, Damollamın hayatını kaybettiği bildirildi. Abdulhamit Damollamın naaşının bir hafta sonra ailesi hapiste olduğu için diğer yakınlarına defnetmesi için teslim edildiği bildirildi. Ancak,cenazenin ne zaman ve nereye defnedildiği konusunda her hangi bir bilgi bulunmuyor.

Eski Polis Memuru: Damollam’ın Ölümüne Ait Uygulamalar Çin’in Bu Ölümden Sorumlu olduğunun Kanıtıdır

Doğu Türkistan’da Polis olarak çalışan ve halen Türkiye’de ikamet eden Yolbars isimli bir Doğu Türkistanlı Abdulhamit Damollamın ölümü ile ilgili Hür Asya Radyosuna konuştu. Çin’in eski polis Memurunun Damollamın ölümü ile ilgili değerlendirmesi şöyle ;

Abdulhamit Damollamın vefatından sonra Çin Polisinin evini abluka altına alarak gözetim altında tutmaktadır,Bu uygulama ise, Abdulhamit Damollamın ölümünde Çin yönetiminin müdahele ve sorumluluğunun olduğununu açık kanıtıdır. Çin’in bu tür uygulamalarında Hapishane’de hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlülerin ölümleri ,normal ölüm ise, tutuklu veya hükümlü’nün ailesine ölüm haberi verilir ve cenazesi de ailesi ve yakınlarına normal şekilde teslim edilir.

Çin.Damollamın ölüm haberini resmi olarak açıklamamıştır. Venazesini de vefatından bir hafta sonra hiç bir açıklama yapmadan yakınlarına teslim etmiştir. Hastane veya Hapishane veya diğer ilgili resmi kurumlar vefat haberini resmen açıklamamıştır. ÇKP.’nın resmi yayın organları Kaşgar gazetesi dahil hiç biri ,ölüm haberini haber olarak vermemiştir. Bu durum,Çin’in Cenaze ile bilgi ve haberlere katı bir sansür uyguladığının kanıtıdır. Bu hususlar Damollamın normal olmayan şartlarda yanı baskı ve işkenceler sonucunda hayatını kaybettiğini gösterir.Bu da, Çin’in çok sıklıkla başvurduğu tutuklu ve hükümlülere işlemedikleri suçları itiraf ettirmek için önce psikolojik,bundan sonuç alamayınca fiziki işkence uygularlar.

Çin’in sergilediği bu tavır ve cenaze hakkında normal olmayan uygulamaları 80 yaşındaki Müslüman din Alimi Merhum Abdulhamit Damollama ağır derecede işkence yapıldığının delilidir. Damollam’ın kendisine yapılan bu işkencelere dayanamayarak hayatını kaybettiği böylece anlaşılmaktadır.”şeklinde değerlendirdi.