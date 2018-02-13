Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Komünist Çin rejime destek verecekmiş

Çin'in Şam Büyükelçisi Çi Çiencin, Suriye'nin yeniden imarında önemli rol üsteleneceklerini ifade etti.

13 Şubat 2018 Salı 20:25
Komünist Çin rejime destek verecekmiş

Çin'in Şam Büyükelçisi Çi Çiencin, Şam'daki Muvasat Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaretinin ardından Şinhua ajansına yaptığı açıklamada, "Suriye'nin gelişimi ve yeniden inşası için yapılacak çalışmalara odaklanmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

"SURİYE HÜKÜMETİ VE HALKINA DAHA ÇOK DESTEK VERECEĞİZ"

"Suriye'nin yeniden inşası için bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği içerisinde çalışacaklarını" söyleyen Çi, "Bence Çin, ilerleyen süreçte Suriye hükümeti ve halkına daha fazla destek olacak, daha çok yardım sağlayacak ve Suriye'nin yeniden inşasında etkin rol oynayacak." dedi.

ÇİN'İN SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞI YOK

Çinli 30 iş adamının Nisan ayından bu yana Suriye'ye giderek ülkenin yeniden inşası için yatırım fırsatları aradığı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun daimi üyelerinden biri olan Çin, Suriye ile ilgili BMGK'da yapılan kritik yedi karar oylamasında da çekimser oy kullanmıştı.

Diğer yandan Çin'in, Suriye'de halen askeri varlığı bulunmuyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 20:25
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Suriye
  3. Şam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara’da sürpriz atama… Gökçek’n 48 yıllık arkadaşı…
    1. Ankara’da sürpriz atama… Gökçek’n 48..
    2. Şehit annesine hakaret eden şoför..
    3. Aralarında o isimlerin de olduğu…..
    4. Askeri araçla minibüs çarpıştı!
    5. Yanına kâr kalmadı... Şehit annesine..
    6. Son işlerine giderken yakalandılar
    7. Barışmak istemeyen eski eşine kurşun!..
    8. İslam tarihinde 5 muhteşem kadın
    9. "Erdoğan'ı destekliyorlar, Türkleri..
    10. Komünist Çin rejime destek verecekmiş
    11. Rejimden Türkiye'ye karşı yardım
    12. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    13. O ülkede 100 bin kişi sokaklarda yaşıyor
    14. Trump: Hem onlar hem biz kaybettik
    15. ABD, Rus tankını vurdu
    16. Türkiye: Yunanistan derhal son versin
    17. 3. Havalimanı inşaatında hayatını..
    18. Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı
    19. Tunus milletvekili Siyonist bayrağını..
    20. Son dakika… Askeri araç minibüs ile..
    YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?
    YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...