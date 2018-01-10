Komünist belediye başkanı Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Bir sosyal medya hesabında Maçoğlu'nun 100.000 imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi. Tunceli Ovacık ilçesi Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu da adaylığının söz konusu olmadığını belirterek, “Açıklamanın yapıldığı sosyal medya hesabı sahtedir” dedi.

Yapılan paylaşımı 'güzel espri' olarak değerlendiren Maçoğlu, kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemesini istedi.

Sahte hesaptan yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olurum. Size vaat olarak CB Külliyesini Ortadoğu'nun en büyük kütüphanesine çeviririm. Bu tweete 100 bin RT gelirse cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olurum" denilmişti.