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Komünist belediye başkanı Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ovacık'ın komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklama yaptı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
Komünist belediye başkanı Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Bir sosyal medya hesabında Maçoğlu'nun 100.000 imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi. Tunceli Ovacık ilçesi Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu da adaylığının söz konusu olmadığını belirterek, “Açıklamanın yapıldığı sosyal medya hesabı sahtedir” dedi.

Yapılan paylaşımı 'güzel espri' olarak değerlendiren Maçoğlu, kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemesini istedi.

Sahte hesaptan yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olurum. Size vaat olarak CB Külliyesini Ortadoğu'nun en büyük kütüphanesine çeviririm. Bu tweete 100 bin RT gelirse cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olurum" denilmişti.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • SEVİL doğanSEVİL doğan45 dk önce
    Keşke bir gün bu adamın icraatlarını haber yapsaydınız.Ne akp ne chp böyle hizmet vermemiştir.Tarımın ülkede bittiği dönemde adam kuru bakliyat yetiştirip ,çocuklara burs verdi.
Bugünkü Akit

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