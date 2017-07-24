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Komşuyu pankartla uyardı: Kazaya kurban gitme

Belediyenin yasakladığı bölgeye çöp atıldığını gören vatandaş isyan etti. Kimliği belirsiz vatandaşın el yazısıyla hazırladığı iğneleyici uyarı levhası dikkat çekti. Kimin yazdğı belli olmayan pankartta, "Çöp atan dünya tatlısı komşum. Allah seni affetsin. Meydana çık da tedavi ettireyim. Kazaya kurban gitme aileni ve bizi üzme" sözleri yer aldı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:06
Komşuyu pankartla uyardı: Kazaya kurban gitme

Denizli'de belediyenin "çöp atmak yasaktır" levhası koyduğu yere çöp atılmasına isyan eden kimliği belirsiz vatandaş, el yazısı ile pankart hazırladı. Komşularının isyan ettirdiği vatandaşın, "Çöp atan dünya tatlısı komşum. Allah seni affetsin. Meydana çık da tedavi ettireyim. Kazaya kurban gitme, aileni ve bizi üzme" yazdığı pankart, görenleri şaşırttı.

Pankartı yırtıp attılar

Mahalle esnafından Şevki Özcan, uyarılara rağmen çöp atılmasına devam edildiğini ve çöp atanlara isyan eden vatandaşın bu pankartı yazdığını belirterek "Mahallelinin çöp atmasından rahatsız olan bir amcamız, tatlı dille uyarmak maksadıyla, biraz mizahi, biraz iğneleyici bir yazı koydu. Gelen geçen okuyor. Millet çöpü attığı için biz artık uyarı yapmaya başladık. Sözlü uyardık olmadı. Böyle bir yazı astı sağ olsun. Derdimize derman olmaya çalıştı. Çok belediye ekibi de geldi onlarda aynı şekilde uyardı. Tabelayı zaten biz astırdık. Ama tabela pek işe yaramadı. Bu şekilde çare buldu ağabeyimiz sağ olsun. Bu şekilde gene atıyorlar ama yapacak bir şey yok" dedi. Pankart, bir süre sonra yine kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtılarak aynı yere bırakıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:06
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