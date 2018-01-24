Komşudan skandal çağrı: AB Afrin'e müdahale etsin!

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terörist unsurları etkisiz hale getirmek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirip, AB'den Suriye'ye acil müdahale çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüten Bulgaristan'da, Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesinin birinci yıl dönümünde resmi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Rumen Rudev, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı kendince eleştirdi.

AB MÜDAHALE ETSİN

Bulgaristan'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapan ve emekli Tümgenerel olan Cumhurbaşkanı Radev, olayların çok tehlikeli olduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

"Suriye'de olanlar hepimizi endişelendiriyor. Güçlü bir askeri kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. Toplu hava saldırıları yapılıyor, sivil vatandaşlar öldürülüyor. Bence bu çok tehlikeli bir süreç. Suriye'de durumun gerginleşmesi ciddi zorluklara yol açacaktır. Umarım AB nihayet kendi görüşünü beyan eder ve en sonunda olaya müdahale eder. Umarım AB bu olayların dışarıda, başka yerlerde, başka müzakerelerde çözülmesini beklemez. Çünkü bu sorunlar bumerang gibi bizim üzerimize geri dönecektir."