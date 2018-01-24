Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Komşudan skandal çağrı: AB Afrin'e müdahale etsin!

Bulgaristan Cumhurbaşkanı, terör üssü haline gelmiş olan Afrin'in temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nı eleştirip, Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye acil müdahale çağrısında bulundu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:20
Komşudan skandal çağrı: AB Afrin'e müdahale etsin!

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terörist unsurları etkisiz hale getirmek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirip, AB'den Suriye'ye acil müdahale çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüten Bulgaristan'da, Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesinin birinci yıl dönümünde resmi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Rumen Rudev, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı kendince eleştirdi.

AB MÜDAHALE ETSİN

Bulgaristan'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapan ve emekli Tümgenerel olan Cumhurbaşkanı Radev, olayların çok tehlikeli olduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

"Suriye'de olanlar hepimizi endişelendiriyor. Güçlü bir askeri kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. Toplu hava saldırıları yapılıyor, sivil vatandaşlar öldürülüyor. Bence bu çok tehlikeli bir süreç. Suriye'de durumun gerginleşmesi ciddi zorluklara yol açacaktır. Umarım AB nihayet kendi görüşünü beyan eder ve en sonunda olaya müdahale eder. Umarım AB bu olayların dışarıda, başka yerlerde, başka müzakerelerde çözülmesini beklemez. Çünkü bu sorunlar bumerang gibi bizim üzerimize geri dönecektir."

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:20
  1. Bulgaristan
  2. Bulgaristan Cumhurbaşkanı
  3. Rumen Radev
  4. Suriye
  5. Afrin
  6. Afrin operasyonu
  7. Zeytin Dalı Harekatı
  8. PKK
  9. PYD
  10. YPG
  11. DEAŞ
  12. AB
  13. Avrupa Birliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Messi'den Arda Turan'a veda mesajı
    1. Messi'den Arda Turan'a veda mesajı
    2. Akademisyenler için 'mecburi hizmet'..
    3. İşte Erdoğan'ın okuduğu şiirin tamamı
    4. Avrupa ülkesi, Zeytin Dalı'nı protesto..
    5. 'Remezen' sonunda yakalandı! Tam 12..
    6. ABD ve Rusya arasında kritik Afrin..
    7. Şehitin vasiyeti gerçekleşti
    8. Tekirdağ'da yangında mahsur kalanları..
    9. Abdurrahim Albayrak'tan transfer..
    10. Komşudan skandal çağrı: AB Afrin'e..
    11. Ticari araçlar için ÖTV müjdesi
    12. 'Her tweet, teröre karşı bir kurşundur'
    13. ABD Savunma Bakanı Mattis'e "yılanlı"..
    14. Robinho ilk antrenmanına çıktı
    15. Karabükspor, Özdemir'i kadrosuna kattı
    16. Uludağ'da kar fırtınası ve yoğun sis..
    17. Orgeneral Akar'dan sürpriz ziyaret!
    18. Esed yüzlerce sivili katletti
    19. Bulgaristan'dan Afrin çıkışı! Avrupa..
    20. Suudi Arabistan'da 12 deveye botoks..
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Show TV’de PKK propagandası!
    Show TV’de PKK propagandası!