Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Komşuda ortalık karıştı... Şimdi de onlar ayaklandı

Yunanistan'da gazeteciler bugün 24 - 26 Ekim taraihleri arasında genel grev ilan ettiler.

24 Ekim 2017 Salı 10:38
Komşuda ortalık karıştı... Şimdi de onlar ayaklandı

Gazeteciler, sigortalarında yapılması düşünülen değişiklikleri protesto etmek için, bugün sabah saat 06.00'dan Perşembe saat 06.00'ya kadar, özel ve devlet sektöründe haber alanını ilgilendiren işlerinden uzak kalmaya karar verdiler.

Dünden beri Atina'da bulunan kreditöler, bugün Çalışma Bakanı Efi Ahtsoglu ile sosyal sigortaları ilgilendiren konuları ele alacaklar.

Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Biz özel muamele talep etmiyoruz. Adil bir muamele talep ediyoruz. Bütün çalışanlar için de geçerli olan sağlık sigortası ve yardımlaşma sandığında kesintiler olmaması için mücadele ediyoruz" denildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 10:38
  1. Yunanistan
  • alaettin alaettin 47 dk önce
    ŞİMDİYE KADAR KAPAKLARI KALIN İDİBUHAR SİZDİRMİYORDUHELE Bİ YÜRÜYÜN BAKALIM GEZIYORMUYÜRÜYORMUSUNUZBİ GORİM LUTFEN
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
  1. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
  2. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
  3. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
  4. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
  5. İngiltere'de skandal program
  6. Suriye'den flaş NATO açıklaması
  7. Budistler sokağa döküldü:..
  8. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup..
  10. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
  11. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
  12. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
  13. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
  14. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
  15. Hawking'in doktora tezi erişime..
  16. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
  17. Pos tefeciliğine darbe
  18. İnanılmaz rakam… 1 trilyon dolarlık..
  19. Ankara'da bıçaklı kavga: 1 kişi..
  20. 500 ton toz biber alıcısını bekliyor
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…