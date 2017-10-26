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Komşuda ortalık karıştı! Öğrenciler meclisi bastı

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerde yapılan reformları protesto etti, protestoya polislerin müdahalesi sert oldu.

26 Ekim 2017 Perşembe 15:28
Komşuda ortalık karıştı! Öğrenciler meclisi bastı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler, üniversitelerde yapılan bazı düzenlemeleri protesto etti. Başkent Atina'nın merkezinde toplanan göstericiler hükümet binasının önünde eylem gerçekleştirdi.

POLİSTEN GAZLI COPLU MÜDAHALE

Toplandıkları alandan parlamento binasına yürüyüş gerçekleştiren göstericilerin önünü polisler çevirdi. Gruba dağılması yönünde çağrıda bulunan polisler aksi taktirde müdahale edeceklerini belirtti. Uyarıyı dinlemeyen göstericiler polis koridorunu aşıp parlamentoya girmeye çalışınca sert müdahale geldi.

Polisler önce göstericilerin üzerine yakın mesafeden biber gazı sıktı, eylemcilerin de cevabı gecikmedi. Ellerindeki sopa ve bayraklarla polislerin üzerine saldıran göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Polis biber gazıyla beraber coplarla göstericilere karşılık verdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Çıkan olaylarda öğrenci göstericilerin bir kısmı yaralanırken çok sayıda göstericinin de yaralandığı açıklandı. Öğrenciler üniversitede yapılan reformların yanlış olduğu düşüncesiyle eylemler gerçekleştiriyor.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 15:28
  1. Yunanistan
  2. Atina
  • VatandasVatandas1 sa önce
    Türkiyenin sanki bir komsusu varmis gibi komsu denince akla yunanistan geliyor bulgaristan gürcistan irak suriye iran bunlar hindistanami komsu
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ2 sa önce
    İnsan hakları nerede?Yunan polisinin yaptıkları kabul edilemez. ENDİŞELİYİZ......
  • FATİHFATİH3 sa önce
    KÖTÜ KOMŞUMU ..... KOMŞUDEDİĞİNÖNCELİKLE DOST OLMALI...
  • YerliYerli5 sa önce
    Memleketin değerini bilin. Ab ülkeleri üniversiteleri hergün daha rezil hale getiriyor.
  • Mehmed SaidMehmed Said6 sa önce
    İşin enteresan tarafı cumhuriyet tarihi boyunca gazateler Yunanistan'dan komşu diye Suriye ıraktan bahsederken ise sanki dünyanın başka bir ucu gibi bahsederlerdi.
  • alaettin alaettin 7 sa önce
    .... ADAM HAKLARI VAR YUMUŞAK VUR HA SER OLUYO DAA
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