Komşuda ortalık karıştı! Öğrenciler meclisi bastı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler, üniversitelerde yapılan bazı düzenlemeleri protesto etti. Başkent Atina'nın merkezinde toplanan göstericiler hükümet binasının önünde eylem gerçekleştirdi.

POLİSTEN GAZLI COPLU MÜDAHALE

Toplandıkları alandan parlamento binasına yürüyüş gerçekleştiren göstericilerin önünü polisler çevirdi. Gruba dağılması yönünde çağrıda bulunan polisler aksi taktirde müdahale edeceklerini belirtti. Uyarıyı dinlemeyen göstericiler polis koridorunu aşıp parlamentoya girmeye çalışınca sert müdahale geldi.

Polisler önce göstericilerin üzerine yakın mesafeden biber gazı sıktı, eylemcilerin de cevabı gecikmedi. Ellerindeki sopa ve bayraklarla polislerin üzerine saldıran göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Polis biber gazıyla beraber coplarla göstericilere karşılık verdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Çıkan olaylarda öğrenci göstericilerin bir kısmı yaralanırken çok sayıda göstericinin de yaralandığı açıklandı. Öğrenciler üniversitede yapılan reformların yanlış olduğu düşüncesiyle eylemler gerçekleştiriyor.