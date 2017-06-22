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Komşuda isyan çıktı! Her yer çöp kokusu

Yunanistan'da belediyelerin sözleşmelerini uzatmaması sebebiyle işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan temizlik işçileri gösteri yaptı

22 Haziran 2017 Perşembe 15:54
Komşuda isyan çıktı! Her yer çöp kokusu

Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonunun (POE-OTA) çağrısıyla Karaiskakis Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin temizlik işçisi, önce İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Bakanlık binasına girmek isteyen göstericiler, polis engeliyle karşılaştı. Bina girişine yığdıkları çöpleri ateşe vermek isteyen işçiler, daha sonra meclis binasına yürüdü. Polis, meclis binasına girmek isteyen işçilere biber gazıyla müdahale etti.

Bazı işçi temsilcilerinin, Meclis Başkanı Nikos Voutsis ile bir araya gelmek için binaya girmelerine izin verildi. Bu sırada, sıcak hava ve biber gazından etkilenen bazı vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YUNANİSTAN SOKAKLARINDA ÇÖP YIĞINLARI

Sözleşmeli çalışan temizlik işçilerinin, Sayıştay kararıyla sözleşmelerinin uzatılmasının anayasaya aykırı olduğu kararlaştırılmıştı. Kararın ardından, yaklaşık 10 bin temizlik işçisinin işsiz kalma olasılığı ortaya çıkmıştı.

ATİNA SOKAKLARI KÖTÜ KOKUYOR

Temizlik işçilerinin grev yapması üzerine Atina ve diğer bazı şehirlerde çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu. Yaklaşık 2 gündür toplanmayan çöpler nedeniyle çevreye kötü kokular yayılıyor.

Avro Bölgesi'nde en yüksek işsizliğe sahip Yunanistan'da mart ayı işsizlik oranı yüzde 22,5 olarak hesaplanmıştı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:54
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