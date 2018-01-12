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Komşuda hayat durdu! Halk isyanda

Yunanistan'da sendikaların 24 saatlik grev kararı alması hayatı olumsuz etkiledi.

12 Ocak 2018 Cuma 18:58
Komşuda hayat durdu! Halk isyanda

Yunanistan'da sendikaları, gemi ve raylı ulaşım çalışanlarının 24 saatlik grev kararı alması hayatı olumsuz etkiledi. Devlet daireleri kapalı kalırken, ulaşım seferleri de yapılmadı.

Ülke genelinde ise doktorların grevi nedeniyle kamu hastanelerinin yalnızca acil servisleri hizmet veriyor. Öte yandan Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kurtarma paketi programı kapsamında talep edilen yeni kemer sıkma önlemlerinin pazartesi günü mecliste oylanması bekleniyor.

Ayrıca Yunan medyasında yer alan haberlere göre 3. Önlem paketinin Yunan halkına maliyeti yaklaşık 90 milyar Euro tutarında. Önlemler arasında su, elektrik şirketlerinin özelleştirilmesi, emekli maaşlarında yeni kesintiler de var.

Paketin onaylanması karşılığında Yunanistan, 4.5 milyar Euroluk kredi dilimi alacak.

POLİS GÖSTERİCİLERE SALDIRDI

Yunanistan'da pek çok sektörde greve gidilirken, hükümet karşıtı gösterilere polis saldırdı. Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Yunanistan'daki tüm sendikalara yaptığı çağrıda Syriza'nın işçi düşmanı adımlarına karşı bugün greve gidilmesini istemişti. PAME'nin çağrısı sonucu pek çok sektörde bugün iş bırakıldı.

Syriza'nın Pazartesi oylayacağı kararlar arasında işçilerin evlerinin bankalara karşı korunmasını sağlayan yasanın kaldırılması ve işçilere yönelik yeni vergiler yer alıyor. Syriza kemer sıkma önlemlerinin yanı sıra, sendikaların faaliyetlerini ve örgütlenmelerini kısıtlayacak yeni yasalar hazırlıyor.

Hükümetin adımlarını protesto etmek için Atina'da yapılan eyleme polis saldırdı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla saldırısına karşın, gözaltı yaşanmadığı açıklandı. Grev kararı sebebiyle metro seferlerinin durduğu, liman çalışanlarının da iş bıraktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 18:58
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