Komşuda büyük kriz! Ulaşım tamamen durdu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da metro, tramvay, otobüs ve troleybüs çalışanlarının bir günlük greve gitmesi nedeniyle kentte toplu taşıma tamamen durdu.

Kreditörlerin talep ettiği ve mecliste bugün oylanacak yeni "kemer sıkma" önlemlerini protesto eden çalışanların 24 saatlik greve gitmesiyle başkentte trafik yoğunluğu yaşandı.

Uçuşlar iptal oldu

Hava trafik kontrolörlerinin de öğlen saatlerindeki 3 saatlik iş durdurma eylemi, çok sayıda uçuşta erteleme ve iptallere yol açtı.

Ulaştırma sektöründe çalışanların eylemlerinin yanı sıra hakimler, öğretmenler, doktorlar ve bazı kamu çalışanları da iş durdurma eylemlerine katılacak.

Öte yandan, Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) çağrısıyla kentte gün içinde birçok gösteri planlanıyor.

'Kemer sıkma' yasası mecliste

Grev kararını zorlaştıran ve sendikalardan büyük tepki toplayan düzenlemenin yanı sıra pek çok alana yeni "kemer sıkma" önlemleri getiren torba yasa tasarısı, bugün mecliste oylanacak.

Düzenlemelerin yasalaşmasıyla gelecek haftaki Avro Grubu toplantısında Yunanistan için kurtarma programı kapsamında yeni kredi dilimi için onay verilmesi bekleniyor.