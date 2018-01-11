Komşuda büyük deprem… Merkez üssü…

Irak-İran sınırında peş peşe iki deprem oldu. Avrupa Sismoloji Merkezi (EMSC), 5.5 büyüklüğündeki ilk depremin yerel saatle 10.00'da gerçekleştiğini açıkladı. İlk depremden 15 dakika sonra bu kez 5.2'lik bir sarsıntı gerçekleşti.

Reuters haber ajansı, başkent Bağdat'ta hissedilen sarsıntıları son dakika olarak duyurdu.

Depremlerin merkez üssü, İran'ın Mandali kasabası yakınları. Yerel kaynaklar, sarsıntıların Bağdat'ın yanı sıra çok sayıda şehirde hissedildiğini bildiriyor.

Umman Körfezi'nden Türkiye'nin içine kadar uzanan fay hattının geçtiği Irak-İran sınırında dün akşamda 4.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Bölgede Kasım 2017'de meydana gelen 7.3'lük deprem, 11 ülkeyi birden sallamış ve İran'da yıkılan binalar 500'den fazla can kaybına yol açmıştı.