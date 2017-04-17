Kompakt SUV’da dengeler değişiyor

Son dönemde adından oldukça söz ettirmeyi başaran Peugeot, yeni tasarım anlayışıyla daha çok dikkat çekiyor. Yükselen SUV segmentine daha başarılı modeller vermeyi başaran marka 3008 modelini deyim yerindeyse çağ atlattı.

Bize de GT-Line donanım seçeneğiyle konuk olan model, dizel ve tam otomatik şanzımanıyla tam bir uyum içinde çalışıyor. Araç, ön ızgarası, far tasarımı ve LED aydınlatmaları ile başarılı. Arka kısımda ise markanın kimliği olan aslan pençesi şeklindeki 3D LED stoplar oldukça sportif bir görünüm kazandırıyor. İç mekânda yeni nesil, geliştirilmiş i-Cockpit’in sunulduğu iç mekan, kapı içi ambiyans ışıkları, özel kumaş konsol döşemesi ve krom detayları ile sınıfının kalite çıtası yüksek.

Gösterge paneli, en alt versiyondan itibaren standart. 8 inç ekran, kablosuz şarj imkanı bile sunuyor. Ön hem arka bölümde yeterli yaşam alanı var yüksek hızlarda araç içeri az da olsa rüzgâr sesi alıyor. 520 litrelik bagaj ise yeterli. Bize 1,6 litrelik dizel motorla konuk olan araç, 120 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. Tam otomatik 6 ileri EAT6 şanzımanla kombine edilen motor, 100 km hıza 11,6 saniyede ulaşıyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 4,2 litre, biz ise 5.9 litrelik değere ulaştık. Yol tutuş konusunda oldukça başarılı olan araç, minik direksiyon simidi ve tatlı sert süspansiyonlarla sportif sürüşlere imkân sağlıyor.