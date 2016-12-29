Komisyon, Diyanet'ten Gülen'in 'özlük dosyası'nı istedi

Meclis FETÖ'yü Araştırma Komisyonu, elebaşı Fetullah Gülen'in Manisa'da Diyanet vaiziyken akıl hastanesinde tedavi gördüğü iddiasının peşine düştü.
Hastane evraklarının yakıldığını açıklayan Komisyon Başkanevekili Özdağ, Diyanet ve Devlet Personel Başkanlığı'na yazı yazarak, Gülen'in özlük dosyasının komisyona gönderilmesini talep etti.
Fetullah Gülen'in 1976-77 yıllarında Manisa'da Diyanet'te vaizken akıl hastanesinde tedavi gördüğünü, ulaşmaya çalıştığı hastane evraklarının yakıldığını açıklayan Meclis FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, konunun peşini bırakmıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'na yazı yazan Özdağ, Gülen'in özlük dosyasının komisyona gönderilmesini talep etti. Özdağ'ın talebi üzerine Gülen'in özlük dosyasının komisyona ulaşması halinde, teröristbaşı Gülen'in hangi tarihlerde nasıl bir tedavi süreci geçirdiği açıklığa kavuşmuş olacak.