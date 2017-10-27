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Komiser Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

Komiser Yardımcılığı için kabul edilen adayların sınav sonuçları açıklandı.

27 Ekim 2017 Cuma 18:06
Komiser Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından üniversite mezunları arasından alınacak iki bin komiser yardımcısı adayı öğrenci için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş Sınavı" sonuçları belli oldu.

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde yetiştirilmek üzere alınacak adayların sınavlarda başarı sıralaması, KPSS puanının yüzde 30'u, fiziki yeterlilik sınavı puanın yüzde 30'u ve mülakat sınavı puanının yüzde 40'ının toplamı alınarak belirlendi. Alınan en yüksek puandan düşük puana doğru sıralama yapılarak, asıl ve ilgili mevzuat uyarınca yüzde 30 oranında da "yedek" aday tespit edildi.


Polis Akademisi internet sitesinden yayımlanan o duyuru;

16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre 2017 yılı PAEM öğrenci adaylığına ön başvuruları 17 Temmuz – 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında ve aday değerlendirme ile seçme sınavları ise 26 Ağustos – 15 Eylül 2017 (30 Ağustos – 04 Eylül 2017 hariç) tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde yapılmıştır

2017-2018 Eğitim – Öğretim Dönemi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2000 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2200 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı Sınavı Sonuçları 25/10/2017 tarihinde açıklanmıştır.


Adaylar sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir. Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bununla beraber adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edeceklerdir.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 18:06
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. komiser yardımcısı
  3. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi
  4. PAEM
  5. Adaylar sınav sonuçları
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