Komiser ve oto galericiler sitesi başkanı rüşvete aracılıktan tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri geçen hafta ‘rüşvete aracılık’ yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. KOM ekipleri tarafından bir süre Ahlak Büro Amirliği yapan ve daha sonra Aladağ İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini icra eden komiser Can Turhan ve Adana Oto Galericiler Sitesi Kurucu Başkanı İbrahim Öcal, kardeşi Emre Öcal ve Abdurrahman Çalımbay’ı gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Zanlılardan Can Turhan ile İbrahim Öcal çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.