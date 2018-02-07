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Komik çıkış: İktidara zarar verdik, biz kazandık

DHKP-C üyeliği gerekçesiyle KHK kapsamında meslekten ihraç edilen Nuriye Gülmen, 324 gün sonra açlık grevine son verdi. 'Hiç kuşkum yok, biz kazandık' diyen Gülmen'in açıklaması komik karşılandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:09
Komik çıkış: İktidara zarar verdik, biz kazandık

Terör örgütü DHKP-C üyeliği gerekçesiyle meslekten ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, örgütten aldığı talimatla açlık grevine gitmiş, kısa bir süre önce de greve son vermişti. 

İKTİDARA ZARAR VERMİŞ

Açlık grevine son verdikten sonra açıklamalarda bulunan Gülmen, ''Biz kazandık. Bundan hiç kuşkum yok. Bunca ay hakkımızı tanımayan, bununla yetinmeyip bizi hapishanesinde tutsak eden bu iktidar zarar gördü, itibar kaybetti” dedi.

GÜÇLÜ İRADE TERÖR DESTEKÇİLERİNE GERİ ADIM ATTIRDI

İktidarı zarar verdiğini iddia eden Gülmen'in açıklamaları kamuoyu tarafından komik karşılandı. Tam aksine hükümetin ortaya koymuş olduğu güçlü irade olası 'açlık grevi' eylemlerinin de önüne geçmiş oldu. Hükümetin teröre ve destekçilerine karşı ortaya koyduğu irade aynı zamanda vatandaşın takdirini topladı.

İşte o haber:

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:09
  1. Terör örgütü DHKP-C
  2. Nuriye Gülmen

YORUM YAZ

  • AnaforAnafor10 dk önce
    Yalan !!! Kameranın önünde surat büzüştürüp numara yaptı , kimsenin görmediği yerde öküz gibi yedi ne açlık grevi ya kimi kandırıyon işine bak
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz43 dk önce
    Ha ha insanin gulesini getirme cok komik boyle kazanmakmi olur biz sizlerin kim oldugunuzu ogrendik aslinda biz sizlere aciyok ac sefil yemeden icmeden gormeden yediklerinizi saymiyok biz zaten kale almiyok ne yapmistinizki kazandiniz belliki azdiniz
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 50 dk önce
    Aaaaa bu ölmemiş mi? Yaşayıp yaşamadığından haberimiz bile yoktu! O kadar önemsiz! Buna ödül vermek lazım zira domuzlarda aç 300 gün yaşayabiliyormuş!Arada fark var mı?
  • Ada-PaAda-Pa54 dk önce
    bu kadın gerçekten bu örgütn üyesimi anlayamadım bunun kanıtını sunsunlar eğer üyesiyse sadece ihraç değil hapsede girsin.
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Siz kendinize ve peşinizden sürüklediklerinizie cehenneme kılavuzluk ederek zarar verirsiniz,şeytanın askerisiniz.
  • burcuburcu1 sa önce
    KARGALAR GAK GAK GAK DEDİ :)
  • BetoBeto1 sa önce
    Komedi filimi yapan yokmu bu sapiklarin cakma aclikgrevini???
  • TaceddinTaceddin1 sa önce
    Bunun adı niye açlik grevi ki 324 gün bir insan aç nasıl yaşar hem nasıl bir açlıksa yaramış bunlara resme bakılırsa iyide semirmişler
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