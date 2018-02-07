Komik çıkış: İktidara zarar verdik, biz kazandık

Terör örgütü DHKP-C üyeliği gerekçesiyle meslekten ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, örgütten aldığı talimatla açlık grevine gitmiş, kısa bir süre önce de greve son vermişti.

İKTİDARA ZARAR VERMİŞ

Açlık grevine son verdikten sonra açıklamalarda bulunan Gülmen, ''Biz kazandık. Bundan hiç kuşkum yok. Bunca ay hakkımızı tanımayan, bununla yetinmeyip bizi hapishanesinde tutsak eden bu iktidar zarar gördü, itibar kaybetti” dedi.

GÜÇLÜ İRADE TERÖR DESTEKÇİLERİNE GERİ ADIM ATTIRDI

İktidarı zarar verdiğini iddia eden Gülmen'in açıklamaları kamuoyu tarafından komik karşılandı. Tam aksine hükümetin ortaya koymuş olduğu güçlü irade olası 'açlık grevi' eylemlerinin de önüne geçmiş oldu. Hükümetin teröre ve destekçilerine karşı ortaya koyduğu irade aynı zamanda vatandaşın takdirini topladı.

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