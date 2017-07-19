Kombineler Kral'ı bekliyor

Geçtiğimiz günlerde 2017-2018 sezonu kombinelerini satışa sunan Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar kombinelere yeterli ilgiyi göstermiyor. Önceki sezonlarda gişelerde oluşan kuyruklar bu sezon henüz görülmedi. Bunda İnternet üzerinden eski kombine sahiplerinin bu sezon da kombinelerini yenileme fırsatı verilmesi de etkili oldu. Taraftarlar, yeni sezon için gündemdeki isimlerin transferlerinin bitmesini beklerken, özellikle Burak Yılmaz'ın transfer edilmesi ile birlikte kombine alımlarında patlama olması bekleniyor.

KULÜBÜN CEVABI BEKLENİYOR

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, geçtiğimiz günlerde, ''Burak'la anlaştık. Kulübü ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz'' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Usta'nın bu açıklamasının üzerine bordo-mavili taraftar, eski golcüleri Burak Yılmaz'ın gelmesi için gün sayıyor. Beijing Guoan Kulübü'ne son olarak 3 milyon Euro'luk bir teklif sunan Karadeniz ekibinin, milli futbolcunun transferini bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MEDEL TRABZONSPOR'U RUSYA SEFERİNE ÇIKARACAK!

Trabzonspor'da stoper transferinde henüz yol alınamamış olması can sıkıyor. Macaristan kampına yetiştirilemeyen stoper takviyesinin, Slovakya'ya yetiştirilmesi için bordo-mavililer adeta teyakkuza geçti. İnter'in Şilili yıldızı Gary Medel'e teklifini sunan Trabzonspor, oyuncudan bir türlü cevap gelmemesi sebebiyle sıkıntıya düşerken, Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı da yedekte bekletiyor. Medel'den gelecek cevaba göre, Trabzonspor'un bir Moskova seferi daha yapacağı belirtildi.

SOSA'YA İNDİRİM İSTEĞİ

Trabzonspor'da Jose Sosa transferi çıkmaza girdi. Bordo-mavililer, daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Arjantinli oyuncu için Milan ile anlaşmaya varsa da, Sosa'yı ikna etmeye çalışıyordu. 32 yaşındaki oyuncunun yüksek bir yıllık maaş istemesi ise bu transferin henüz bitmemesine sebep oldu. Sosa'nın talep ettiği maaşın bir kısmını karşılamak için sponsor arayışlarına giren Trabzonspor'da henüz bu çabalar sonuç vermedi. Yıldız oyuncudan son bir defa daha istediği maaşı makul bir seviyeye çekmesi istenecek. Sosa'nın vereceği cevaba göre de transferde yol alınacak.