Kombi kullanırken tasarruf edeyim derken zarar etmeyin!

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Kış mevsiminde ısınma ihtiyacının artmasıyla, doğalgaz ve elektrik faturalarının da yükselmesi tüketicilerin en büyük şikâyetlerinden biri oluyor. Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği (ETADER), Türkiye'deki yaklaşık 10 milyon hanedeki kombi kullanıcılarının yüzde 72'sinin cihazlarını yanlış kullanması nedeniyle fazla doğalgaz tükettiğini belirtti. Tüketicilerin enerjiyi verimli kullanması hedefiyle doğru bilinen yanlışları 10 madde halinde sıralayan ETADER, bilinçi enerji kullanımıyla ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunulacağının altını çizdi.

Yanlış 1: Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yapılmasına gerek yoktur.

Doğrusu: Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan enerjiden daha fazladır. Bu yüzden sıcak iklim bölgelerinde, soğuk iklim bölgelerine kıyasla ısı yalıtım ihtiyacı daha fazladır.

Yanlış 2: Mantolama ile ısı yalıtımı, enerji tasarrufu yapmak için yeterlidir.



Doğrusu: Konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlamak için alınabilecek üç önlem var: Isı yalıtımı yapmak, otomasyon sistemleri ve yüksek verimli cihazlar kullanmak. Merkezi olarak ısıtılan binalarda, tüketim ısı pay ölçer cihazlarıyla ölçülmez ve termostatik vanalar ile fazla ısı kontrol edilmezse tasarruf etmek mümkün olmaz.

Yanlış 3: Isı pay ölçüm sistemi tasarruf ettirmez.

Doğrusu: Tüketimin ölçülmesi, kullanıcılarda tasarruf etme refleksini harekete geçiriyor. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli'nde 361 binada bulunan toplam 11 bin konutta yaptığı araştırmaya göre, ısı pay ölçüm sistemine geçilen binalarda ortalama yüzde 27.5 enerji tasarrufu sağlanabilmiştir.

Yanlış 4: Oda termostatını yükselttiğinizde eviniz daha hızlı ısınır.

Doğrusu: Oda termostatı, ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma sistemini devreye sokar ya da kapatır. Merkezi sistemle ısıtılan binalarda sıcaklığı ne kadar yükselttiğinize bağlı kalmaksızın sistemin dağıttığı ısı sabit kalır. Evinizi daha hızlı ısıtmak için duvar, pencere ve zemin izolasyonunun daha iyi yapılması gerekir.

Yanlış 5: Televizyonlar, dizüstü bilgisayarları, telefon şarj aletleri gibi elektrikli aletler fişe takılı olmalarına rağmen kullanılmıyorlarsa elektrik tüketmez.

Doğrusu: Bazı elektrikli aletler ve telefon şarjları, cihazlar kullanım dışıyken bile elektrik tüketir. İdeal olan hepsini fişten çıkarmayı unutmamaktır. Bekleme konumundan kaçınmak yılda ortalama 180 ila 280 TL arasında tasarruf sağlar.

Yanlış 6: Geleneksel lambalı tesisatlara doğrudan enerji tasarruflu lamba ve LED aydınlatmalı lamba takamazsınız.

Doğrusu: Enerji tasarruflu ya da LED lambaların avizelerden ayaklı lambalara kadar her türlü aydınlatma teçhizatına uygun olanlarını seçmek.

Yanlış 7: Pencerelerdeki boşlukları izole bant ve streç film ile kapatmak izolasyon çıtaları ya da çift cama göre daha fazla ısının içeride kalmasını sağlar.

Doğrusu: Bu yöntem, cereyanı durdurup ısı kaybını azaltmasına karşın izolasyon çıtaları ya da çift cam kadar etkili bir yöntem değildir.

Yanlış 8: Evin duvarlarını ve çatıyı koyu renge boyamak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.

Doğrusu: Tam tersine evin iç ve dış duvarlarıyla düz çatılarda ısı iletkenliği düşük olan yalıtımlı açık renk boyaları tercih etmelisiniz.

Yanlış 9: Güneş panelleri bulutlu günlerde elektrik üretmez.

Doğrusu: Güneş panelleri parlak güneş ışığında daha randımanlı çalışmasına karşın bulutlu günlerde dahi dağılan ışıktan enerji biriktirmeye devam eder.

Yanlış 10: Masaüstü bilgisayarı kullanırken ekran koruyucuyu tercih edersiniz enerji tasarrufu yaparsınız.

Doğrusu: Ekran koruyucular da tıpkı diğerleri gibi enerji tüketir ve ekran koruyucu devreye girdiğinde ekranınız açık kalmaya devam eder.