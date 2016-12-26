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Komandolarımız son darbe için El Bab'da

Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan 500 askerden oluşan bir grup Suriye'de El Bab'a sevk edildi.

Komandolarımız son darbe için El Bab'da
Eklenme: 26 Aralık 2016, 08:39
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Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan 500 askerden oluşan bir grup Suriye'de El Bab'a sevk edildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nca (ÖSO) Suriye'nin Bab ilçesine yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor.

İlçede en stratejik yer olan Akil Dağı'nı örgütten temizleyen Mehmetçik, Bab'ı tamamen kuşattı. Kuzey ve batı yönünde ilçeye sıfır noktaları ele geçiren ve şehrin dış mahallelerine giren birlikler, teröristlerin canlı bomba eylemlerine karşı da her an teyakkuz halinde.

Bab merkezinde adım adım ilerleyen TSK ve ÖSO unsurları, teröristlerce zorla canlı kalkan yapılmış sivillere zarar vermeden hareket etmeye çalışıyor. Bab'da çok önemli görevler üstlenen Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan en az 500 askerden oluşan bir grubun daha bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Buna ek olarak, Halep'ten tahliye edilen 1400 ÖSO askeri de Bab'a geldi.

SAYI 2 BİNİ BULACAK

Halep'ten çıkarılan ve Raşidin bölgesine gelen ÖSO'ya bağlı gruplar, Cilvegözü-Atme sınır kapılarından alınarak Azez ve Çobanbey hattından Fırat Kalkanı Operasyonu'nun devam ettiği bölgeye sevk ediliyor. Son 3 gün içerisinde sayıları bin 400'ü bulan ÖSO askerlerinin birkaç gün içerisinde 2 bini bulacağı ifade ediliyor. Bab çevresinde mevzilenen asker sayısının bin 100 civarında olduğu kaydediliyor.

ÇAMUR KULLANILIYOR

Bu arada Bab'ın doğusundaki imalathanelerde 2015 yılından buyana yüzlerce bombalı araç üreten DAEŞ'in, 60 bombalı aracı daha hazır beklettiği ileri sürüldü. Son iki gündür bunlardan en az 10 tanesinin TSK tarafından imha edildiği belirtiliyor.

Terör örgütü, bombalı araçları ilçenin her tarafına dağıtırken, kamuflaj için ise çamur kullanıyor. Bomba yüklü araçların tamamını çamurla kaplayan terör örgütü, bazılarını ise cephe yakınlarında ördüğü duvarların arasında saklıyor.

Suriye'nin en büyük askeri hava üssü Humus-Kifor çevresinde rejime ait 30 km'lik alanı ele geçiren DAEŞ, kritik askeri üste ele geçirdiği silahları Mehmetçik ve ÖSO ile çatıştığı Bab'a yönlendirdi.

400 km'ye yakın mesafeyi hiçbir zorlukla karşılaşmadan aşan terör örgütünün son dönemde yoğun olarak kullandığı 23 mm uçaksavar, Manpads, RPG ve çok sayıda Rus havan topları, Bab'a getirilen silah ve cephaneden sadece bir kısmı.

Esed rejimi ve İran destekli militanların kontolündeki bölgeden DAEŞ'e teslim edilen silahların, El-Bab savaşında kullanılabilecek en fonksiyonel savaş araçları olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde şehit olan askerlerin mevzilerini vuran silahlar büyük oranda Kifor'dan nakledilen füze ve roketler oldu.

 

 
EtiketlerKomandolar El Bab'daFırat Kalkanı Operasyonu
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