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Komandolar Suriye'ye dualarla uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando TugayKomutanlığına bağlı birlikler, görev değişimi için Suriye'ye uğurlandı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:18
Komandolar Suriye'ye dualarla uğurlandı

Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı Suriye’de görev değişimi için gönderilen birlikler, Vali İsmail Ustaoğlu ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay tarafından törenle uğurlandı. Uğurlama törenine Vali Ustaoğlu ile birlikte Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Nihat Pullu, Tugay Komutanlığında görevli diğer rütbeli askerler ile asker aileleri katıldı.

Tatvan 10’uncu Tugay Komutanlığının Sorgun kışlasında yapılan törene katılan Vali Ustaoğlu, rütbeli personel tarafından karşılandı. Karşılama sonrası Tugay Komutanlığı Şeref defterini imzalayan Vali Ustaoğlu, ardından tören alanına geçti.



Törende Suriye’ye giden askerler için kurban kesilerek dualar edildi. Vali Ustaoğlu ve beraberindeki askeri heyet, Suriye’ye görevlendirilen komandolarla tek tek selamlaşarak başarılar diledi. Askerlerimiz Vali Ustaoğlu, askeri heyet ve aileleri tarafından uğurlandı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:18
  1. Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı
  2. Suriye hama suriyeli muhalifler
  3. Vali İsmail Ustaoğlu
  4. Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay
  5. asker

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