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Komandolar Suriye'ye 'Dombra'yla uğurlandı

Bitlis Tatvan'daki 10. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler, görev değişimi için Suriye'ye uğurlandı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 22:13
Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 22:13
  1. Komandolar
  2. Suriye
  3. Dombra
  4. Bitlis Tatvan
  5. 10. Komando Tugay Komutanlığı
  • müslimmüslim52 dk önce
    kavmyet asabiyetiyle gidip ölen şehit değil, anca niyazi olur.
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