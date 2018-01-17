Komandolar Afrin'e böyle uğurlandı
Afrin'e girmek için Suriye sınırına giden komandolar, birliklerinden dualarla uğurlandı. Bu sırada zırhlı araçlarda Mehter Marşı çalıyordu.17 Ocak 2018 Çarşamba 09:41
Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine büyük bir darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, şimdi de Amerika destekli teröristleri etkisiz hale getirmek için geri sayıma geçti.
AFRİN'E DOĞRU...
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının kontrolünde bulunan Afrin'e girmeye hazırlanan Mehmetçik, birliklerinden silah arkadaşlarınn dualarıyla uğurlandı. Bu sırada Mehter Marşı'nın çaldığı da duyuldu.