Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Komandolar Afrin öncesi ant içti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır bölgelerine gönderilen komandolar, ant içtikten sonra zırhlı personel taşıyıcılarla Afrin'e geçti.

23 Ocak 2018 Salı 18:57
Komandolar Afrin öncesi ant içti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i işgal ederek ele geçiren YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için büyük bir operasyona başladı. Operasyon kapsamında hızlı bir şekilde ilerleyen komandolar ve ÖSO askerleri stratejik noktaları ele geçirdi.

KOMANDOLAR ANT İÇTİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tatvan 10. Komando Tugayı'ndan Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar, konuşlu bulundukları birliklerde ant içerek harekat bölgesine gitti.
Afrin'deki operasyonda yer alan birliklere takviye olarak giden komandolar, zırhlı araçlara binerek sınırdan geçti.


TANKLAR HAZIRDA BEKLİYOR

Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankların da sınır birliklerinde hazır bekletildiği gözlendi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:57
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. komandolar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK/PYD'yi 'KORAL' korkusu sardı
    1. Terör örgütü PKK/PYD'yi 'KORAL'..
    2. “Galatasaray’ın tek hedefi şampiyonluk”
    3. Milli Takım'da sürpriz istifa!
    4. 24 bin 109 işçi kadro için İBB'ye..
    5. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD..
    6. Afrin'de 3. acı haber: 1 şehit!
    7. Özbek'ten kulüp çalışanlarına veda
    8. Hatay sınırında 4 nokta geçici..
    9. O maçı FİFA kokartlı hakem Cüneyt..
    10. 'Hastalıklı et' iddiasına yalanlama
    11. Darbeci Sisi'den rakibine darbe!
    12. NATO'dan Afrin ve Türkiye açıklaması
    13. Komandolar Afrin öncesi ant içti
    14. İstanbullulara kötü haber! Bu gece..
    15. İran plakalı TIR’da 45 kilo eroin ele..
    16. Darbeci Sisi’ye rakip olan eski..
    17. İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda..
    18. Amerika'da lisede silahlı saldırı: 1 ölü
    19. Arakan'da Müslümanlara ait evler..
    20. TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge..
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı