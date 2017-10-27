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Komando birliklerine milli silah!

Yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76, terörle mücadele eden komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtıldı.

27 Ekim 2017 Cuma 11:00
Komando birliklerine milli silah!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımına ilişkin açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli üretim MPT-76'nın dağıtımına hız verdi. Yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76, öncelikli olarak terörle mücadele eden komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtıldı

Milli Piyade Tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen MPT-55 tüfeği de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın korumalarının kullandığı silahlar arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:00
  1. MPT-76
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. MPT-55
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