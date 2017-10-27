Komando birliklerine milli silah!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımına ilişkin açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli üretim MPT-76'nın dağıtımına hız verdi. Yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76, öncelikli olarak terörle mücadele eden komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtıldı

Milli Piyade Tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen MPT-55 tüfeği de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın korumalarının kullandığı silahlar arasında yer alıyor.