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AK Parti ve MHP ittifakına ilk örnek Elitaş'tan geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş cebinde Devlet Bahçeli’nin tasarlayıp hediye ettiği bozkurtlu köstekli saati, kolunda ise Erdoğan imzalı saati taşıyor.

12 Ocak 2018 Cuma 08:35
AK Parti ve MHP ittifakına ilk örnek Elitaş'tan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ittifak konusunda anlaşmaya varması, AK Parti-MHP kulislerinde olumlu karşılandı. Vekiller ittifakın olumlu yanlarını vurgulamaya özen gösterirken, en ilginç çıkış AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Cebinde Bahçeli’nin 40. yıl için tasarlayıp hediye ettiği bozkurtlu köstekli saat, kolunda da Erdoğan imzalı saati taşıyan Elitaş, “Biz ittifaka daha önceden girdik” diye espri yaptı.

Gazete habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilleri MHP ile mutabakatı bozabilecek açıklamalardan uzak durmaları konusunda uyardı, “Nasıl MHP’de Bahçeli bir açıklama yapınca milletvekili ve yöneticiler onun tersine konuşmuyor, bizde de konuşacak ilgili arkadaşlar benim açıklamalarımı alsınlar, baksınlar, ona göre konuşsunlar” dedi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 08:35
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Devlet Bahçeli
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