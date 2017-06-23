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Kolu yürüyen merdivene sıkıştı!

Taksim Meydanı metro istasyonunda Danyal Ateş isimli şahsın kolu yürüyen merdivenle duvar arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri şahsın kolunu duvarı kırarak kurtarırken, kurtarma çalışması sırasında Ateş'in feryadı Taksim Meydanı'nı inletti.

23 Haziran 2017 Cuma 18:13
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 18:13
  1. Danyal Ateş
  2. taksim meydanı
  3. yürüyen merdiven
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