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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ambulanslar binlerce kez şaka için çağrıldı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 2017 yılında ambulansların gittiği vakaların 11 bin 543'ü "şaka, yalan, yanlış ya da mükerrer" ihbar çıktı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:09
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ambulanslar binlerce kez şaka için çağrıldı

Bogota İl Sağlık Sekreterliğinin yazılı açıklamasına göre, geçen sene alınan 548 bin 38 çağrının tamamına Acil Durumlar Yönetim Merkezince (CRUE) yanıt verilerek ambulans gönderildi.

CRUE tarafından yanıtlanan yarım milyondan fazla çağrının 11 bin 543'ünün "şaka, yalan, yanlış ya da mükerrer" ihbar çıktığını aktaran Sağlık Sekreterliği, açıklamada Bogotalılara 123 CRUE hattını ararken daha sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.

Bu hattın, "yüksekten düşme, nefes alamama, yaralanmalı trafik kazası, birinin ateşli silahla yaralanması" ve benzeri bazı durumlar için aranabileceğini hatırlatan İl Sağlık Sekreterliği, her çağrının kent için önemli bir ekonomik ve insan kaynağı harcanarak yanıtlandığına dikkati çekti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:09
  1. Kolombiya
  2. yalan ihbar
  3. yanlış ihbar
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