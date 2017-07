Kolombiya'daki barış Türkiye'de de kutlanacak

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği, FARC ile yapılan barış anlaşmasını kutlamak için 18-23 Temmuz'da İzmir, 19-30 Temmuz'da Ankara ve 25-30 Temmuz'da İstanbul'da Kolombiya Kültür Festivali düzenleyecek.

Film gösterimleri, fotoğraf sergisi ve Colombian All Stars dans grubunun akrobatik Salsa performasını kapsayan festivalle, Kolombiya hükümeti ve FARC arasında imzalanan anlaşmayla ülkede başlayan barış süreci Türkiye'de de kutlanacak.

ULUSUMUZUN GELİŞİMİNİ KUTLAYACAĞIZ

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Kolombiya Festivali ile barışa dair sevinç ve coşkularını Türk halkıyla paylaşmak istediklerini söyledi.

Geleneksel diplomasinin ötesinde yürüttükleri kültürel çalışmalarla Türk halkıyla buluşmayı amaçladıklarını anlatan Saavedra, etkinliklerin sadece belli bir kesimi değil bütün halkı, özellikle de aileleri ve gençleri hedeflediğini kaydetti.

Toplam 3 şehirde yapılacak etkinliklerin tamamen ücretsiz olduğunun altını çizen Saavedra, bu sayede her kesimden Türk halkının kalbine dokunabileceklerini dile getirdi.

Büyükelçi Saavedra, Türkiye'nin yanı sıra İran ve Gürcistan'da da benzer etkinlikler düzenlediklerini, Pakistan'da da festival gerçekleştireceklerini aktardı.

DEMOKRASİ GENLERİMİZDE VAR

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında varılan anlaşmanın ardından ülkedeki saldırı ve kaçırma gibi olayların yüzde 95 oranında azaldığını belirten Saavedra, şöyle devam etti:

"Kolombiya doğru adımlarla geleceğe ilerliyor. Bunu kutluyoruz. Bu festivalle ülkemizde sağlanan barışı kutlayacağız. Ulusumuzun gelişimini kutlayacağız. Aynı zamanda demokrasiyi ve Türkiye ile güzel dostluğumuzu da kutlayacağız. Şunun da altını çizmek istiyorum ki Kolombiya, darbe girişimini ilk reddeden ülkelerden biriydi. Demokrasi bizim genlerimizde var. Türk hükümetine teşekkür de etmek istiyorum çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümeti Kolombiya'daki barış sürecini destekledi."

Büyükelçi Saavedra, ayrıca Türk hükümetinin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde eğitim alanındaki çalışmalarda gösterdiği iş birliğinin önemini vurguladı.

Kültürün Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Saavedra, iki ülkenin de çok derin tarih ve köklü kültürleri olduğuna dikkati çekti.

Saavedra, bu çerçevede Türk halkına Kolombiya sinemasının Cannes, Goa ve Oscar gibi uluslararası film festivallerine katılımlarıyla ne denli güçlü olduğunu göstermek istediklerini kaydetti.

Büyükelçi Saavedra, ayrıca festivalde gösterilecek "Amazing Amazon" fotoğraf sergisi ile Amazon Ormanları'nın Kolombiya'daki kısmının barındırdığı olağanüstü biyo-çeşitliliği ve güzellikleri de ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını anlattı.

KOLOMBİYA KÜLTÜR FESTİVALİ

Büyükelçilik tarafından düzenlenecek Kolombiya Kültür Festivali, İzmir'de 18 Temmuz'da başlayacak.

Festival kapsamında Nicolas Van Hemerlyck'in "Amazing Amazon" adlı fotoğraf sergisinin yanı sıra Kolombiya sinema tarihinin önde gelen filmlerinden "Gabo: The Magic of Reality", "Colombia Wild Magic", "The Wind Journeys", "Land and Shade" ve "Embrace of the Serpent"in gösterimi yapılacak.

Festival İzmir'de 23 Temmuz'a kadar devam edecek ve fotoğraf sergisi festival boyunca açık olacak.

Ankara'da ise 19 Temmuz'da Ulusal Gün Kutlamasıyla açılışı yapılacak festivalde aynı sergi ve filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca, Colombian All Stars dans grubu 22 Temmuz'da Ankara'da akrobatik bir Salsa performansı sergileyecek.

İstanbul'da ise yine Ulusal Gün Kutlamasıyla 25 Temmuz'da başlayacak festivalde fotoğraf sergisi ve filmler ziyaretçilerini ağırlayacak.

Colombian All Stars grubunun İstanbul'daki akrobatik Salsa dans gösterisi ise 29 ve 30 Temmuz'da olacak.