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Kolombiya'da Hollandalı 2 gazeteci kaçırıldı

Kolombiya’nın El Tarra kentinde, belgesel çekimi yapan Hollandalı 2 gazeteci silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

20 Haziran 2017 Salı 19:24
Kolombiya'da Hollandalı 2 gazeteci kaçırıldı

Kolombiya güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, belgesel çekimi yapan Hollandalı gazeteciler Derk Johannes ve Eugenio Ernest Marie Follender’in, Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı El Tarra kenti kırsalında silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Söz konusu bölgede isyancı Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve uyuşturucu ticareti yapan Los Pelusos gibi silahlı grupların varlık gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, Hollandalı gazetecilerin ELN’ye bağlı bir grup tarafından kaçırılmış olma ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde de kaçırılma olayının sorumlusu olarak ELN işaret edildi.

Açıklamada, gazetecileri kurtarmak için bölgedeki resmi kuruluşların kriz masası oluşturduğu ifade edilirken, güvenlik güçlerinin, fidyecilik ve adam kaçırmayla mücadelede uzmanlaşmış birlikleri bölgeye gönderdiği kaydedildi.

Kolombiya’daki olayı kınayan insan hakları örgütleri, kaçırılan gazetecilerin en kısa sürede serbest bırakılması çağrısı yaptı.

'Barış üsreci zora girer'

Hükümet, ELN’nin adam kaçırma eylemlerine devam etmesi halinde barış sürecinin zora gireceğini açıklamıştı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında Ekvador'un başkenti Quito'da 7 Şubat'ta başlayan görüşmelerin ikinci turu, Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde devam ediyor.

Görüşmelerde taraflar, belirlenecek bir pilot bölgede mayın temizleme çalışmalarına başlanması kararı almıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:24
  1. Latin Amerika
  2. Kolombiya
  3. Ulusal Kurtuluş Ordusu
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