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Kolombiya'da FARC Üyelerine af çıktı

Kolombiya'da FARC üyeleri ile varılan anlaşma sonra örgüt üyeleri affedildi.

Kolombiya'da FARC Üyelerine af çıktı
Eklenme: 29 Aralık 2016, 10:43
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Kolombiya kongresinde, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile varılan barış anlaşması çerçevesinde isyancılara affedildi.

AF YASASI ONAYLANDI

Kongrenin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senatoda, nitelikli suçlara karışmamış FARC isyancılarını kapsayacak af yasası onaylandı.

SAVAŞ SUÇLULARI YARARLANAMAYACAK

Af yasasından, savaş suçu işlemiş ve insan hakları ihlalinde bulunmuş isyancılar yararlanamayacak. Kolombiya halkı, FARC ile hükümet arasında bu yıl imzalanan barış anlaşmasını 2 Ekim'de yapılan referandumda reddetmişti.

Hükümet ile örgüt 24 Kasım'da yeni bir barış anlaşmasına imza atmış, anlaşma 30 Kasım'da Temsilciler Meclisinin de onayından geçmişti.

 
EtiketlerKolombiyaFARCfarc örgütü
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