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Kolombiya'da bomba imha görevlilerine saldırı

Kolombiya'nın Caloto kenti kırsalında, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine ait patlayıcıları imha eden görevlilere saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:02
Kolombiya'da bomba imha görevlilerine saldırı

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı  açıklamada, Cauca yönetim bölgesine bağlı Caloto kenti kırsalında, FARC’ın  patlayıcılarının imha çalışmalarını yürüten görevlilerin hedef alındığı silahlı  saldırıda 1 kişi ağır yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, yaralanan kişinin, BM gözlemcilerinin, polis korumasında  gerçekleştirdiği imha çalışmalarına katılan Barışı Yetiştirme Birliği (UNIPEP)  üyesi olduğu belirtilirken, saldırı düzenleyen gruba dair bir bilgi verilmedi.

Öte yandan Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) Kolombiya hükümeti ile  yaptığı görüşmelerdeki müzakere heyetinin sosyal medya hesabından yapılan  açıklamada, saldırıyı ELN’nin gerçekleştirdiğine yönelik haberler reddedildi.

Yerel basında, olay yerinde ELN’ye bağlı grupların görüldüğüne yönelik  haberler yer almıştı.

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da  elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler törenle teslim etmişti. Mesetas kenti  kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan  Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo  Lonodono katılmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması  çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına  ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını teslim  ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım  yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve  6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.
 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:02
  1. Kolombiya
  2. FARC
  3. Amerika
  4. Birleşmiş Milletler
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