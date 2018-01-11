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Kolombiya'da ateşkes bozuldu

Ülkenin ikinci büyük gerilla örgütü ELN ile Bogota yönetimi arasındaki barış görüşmeleri çöktü. Örgütün silahlı saldırısında birçok asker öldü ve yaralandı.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:04
Kolombiya'da ateşkes bozuldu

Kolombiya'da hükümet ile ayrılıkçı Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) adlı örgüt arasında 100 günü aşkın bir süredir devam eden ateşkesin sona ermesinin ardından, ELN'nin yeniden silahlı eylemler düzenlemesi barış görüşmeleri sonlandırdı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ekvador'da bulunan müzakere heyetine geri dönmeleri talimatı verdi: "Sürecin geleceğini değerlendirmek için Quito'da bulunan hükümet delegasyonunun başkanına derhal geri dönemesini söyledim. Bu sabah silahlı kuvvetlerimize güç kullanmaları yönündeki talimatımı da yineledim."

Örgüt, karşılıklı ateşkesin sona ermesiyle birlikte gece saatlerinde güvenlik güçlerini ve petrol boru hatlarını hedef aldı. Arauca kırsalındaki saldırıda başından vurulan bir asker yaşamını yitirdi, iki asker de yaralandı.

Yaklaşık 500 militanı bulunan ELN, Kolombiya hükümetinin masaya oturduğu son isyancı grup olma özelliği taşıyor.

Ülkenin en güçlü ayrılıkçı örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) barış anlaşması imzalayarak siyasi partiye dönüşmüştü.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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