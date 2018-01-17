Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 10 kişi öldü

Kolombiya’nın Segovia kenti kırsalında bir askeri helikopter düştü.

Arama kurtarma ekipleri helikopterin enkazını kısa sürede buldu. Yetkililer, MI17 tipi helikopterdeki sekizi asker 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hayatını kaybeden mürettebat ve iki yolcunun ailelerine başsağlığı diledi.