Kolombiya'da alışveriş merkezinde patlama!

Patlama bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletinin olduğu bölümünde meydana geldi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, en az 12 kadının yaralandığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın araştırılması için talimat verdiğini belirterek, yaralananlarla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ

Patlamanın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Saldırıyı, Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) düzenlemiş olabileceğinden şüphe ediliyor.