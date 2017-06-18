Kolombiya'da alışveriş merkezinde patlama!
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir AVM'de kadınlar meydana gelen patlamada en az 12 kadının yaralandığı bildirildi.18 Haziran 2017 Pazar 05:54
Patlama bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletinin olduğu bölümünde meydana geldi.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, en az 12 kadının yaralandığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın araştırılması için talimat verdiğini belirterek, yaralananlarla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.
TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ
Patlamanın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Saldırıyı, Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) düzenlemiş olabileceğinden şüphe ediliyor.