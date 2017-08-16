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Kolombiya'da 52 yıllık terör bitti! Son silahta teslim edildi

Kolombiya'da 52 yıldır süren savaşın resmen sona erdiği duyuruldu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:38
Kolombiya'da 52 yıllık terör bitti! Son silahta teslim edildi

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) tamamen silahsızlandığını belirten Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, isyancılar ile hükümet arasındaki savaşın sona erdiğini duyurdu. Batı Yarı Küre'nin en uzun süren silahlı çatışması böylece sona ermiş oldu.

FARC, elindeki son silahı bugün yapılan etkinliklerle teslim etti.

"HAYATIMIZDA YENİ BİR AŞAMA BAŞLADI"

Santos, "Bugün savaşın son nefesini duyduk. Silah teslimiyle birlikte savaş gerçekten de bitti ve halkımızın hayatında yeni aşama başladı" diye açıkladı.

1 MART'TA SİLAH BIRAKMAYA BAŞLANILMIŞTI

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart’ta geçilmişti.

52 YILLIK SAVAŞTA 260 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da 1964'ten beri süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:38
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